Reserva moral de la sociedad

Consultada sobre el papel de la UNAM en la actualidad del país, Valencia García consideró que aunque la institución ya realiza una labor de creación de conocimiento de altísimo nivel , debe reforzar su misión como formadora de sus estudiantes en diversos aspectos a fin de sensibilizarlos y contribuir a una formación más humana para su vida diaria.

“No podemos bajar la guardia en esta labor. Como universidad tenemos la gran responsabilidad de ser –como lo decía la investigadora y académica Rosaura Ruiz hace ocho años– la ‘reserva moral de la sociedad’. Me gustó mucho la idea y hago mía esa manera de decirlo”.

La UNAM tendría que hacer una labor pedagógica más allá de la formación de alumnos, tocando los temas cardinales que tanto dañan a la sociedad. Podría hacerse con materias transversales, que ya existen, pero multiplicar eso al infinito para que un chico muy joven, que apenas entra, se sensibilice .

Dicho trabajo nos puede conducir en unos cuantos años más a otra universidad: menos violenta, más igualitaria, con más tejido comunitario. Porque se alcanza a ver un tejido muy roto no sólo en la sociedad, sino también en la universidad .

Valencia consideró que aunque la actual estructura de la UNAM le ha dado estabilidad, podríamos mejorarla, pero hay que estudiar cómo, viendo otras experiencias históricas. Yo no estaría de acuerdo en hacerlo por votación universal, porque el asambleísmo a lo grande me parece que tampoco conduce por buen camino, no es eficaz, pero a lo mejor se encuentran fórmulas donde haya mayor participación de la comunidad en la toma de decisiones .

–Usted ha sido mencionada entre los posibles candidatos a la Rectoría, ¿ha considerado participar?

–Dado que se ha manejado mi nombre, decidí pensarlo, pero no lo he definido, porque creo que no hay que adelantarse. Va a haber una convocatoria que emitirá la Junta de Gobierno en su momento y creo que uno puede darse el tiempo de pensarlo, ponderarlo y prepararse para ello, pero siempre con respeto a los tiempos institucionales. En ese sentido, no me declaro candidata, no antes de que la convocatoria sea publicada y yo tome mi decisión.