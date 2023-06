Néstor Jiménez

Martes 13 de junio de 2023, p. 7

La convocatoria aprobada el domingo por el Consejo Nacional de Morena, con las reglas para la encuesta con la que se elegirá al coordinador nacional de la defensa de la Cuarta Transformación, no define alguna sanción específica para los aspirantes que no cumplan con los lineamientos, pero quien no siga los acuerdos, sufrirá el desprestigio y la pérdida de confianza de los morenistas, explicó el dirigente del partido, Mario Delgado Carrillo.

Además, descartó por el momento que el partido fije un tope de gastos o que aporte recursos a los aspirantes. Tampoco dará a conocer una lista de medios a los que no deben acudir los aspirantes.

En tanto, ante las posibles impugnaciones de opositores, afirmó que está blindado el proceso , pues los aspirantes harán actividades internas las cuales están sustentadas en la Constitución, como parte de las obligaciones de los partidos políticos.

En entrevista con La Jornada, Delgado Carrillo detalló que el tema de que los recursos los pudiera aportar el partido está siendo analizado por nuestros abogados para protegerlos a ellos, que no vayan a tener algún tipo de impugnación por parte de las autoridades electorales. Por lo pronto, los propios aspirantes tienen que organizarse para hacer esas giras por su cuenta . Debido a ello, por el momento está descartado que el partido aporte dicho financiamiento.