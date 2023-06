Todos sabemos que en nuestras sociedades latinoamericanas hay mucho racismo y lo padecen indígenas y afrodescendientes, principalmente , apunta.

Cappa recuerda que cuando llegó con Valdano para hacerse cargo del Real Madrid, los recibieron algunas pintas en las paredes del estadio Santiago Bernabéu con frases insultantes: Fuera sudacas .

“El hecho de que le griten a Vinicius en la cancha no significa que sólo se trata de un sector aislado de la afición que es un ‘poquito’ racista. ¡No! Le gritaron porque España es un país racista. Y vimos que el avance de la derecha en el mundo es una expresión de ese racismo creciente en gran parte del mundo.”

Si el acoso a Vinicius en el Mestalla no obligó a suspender el partido y el árbitro, por el contrario, expulsó al jugador brasileño, revela una contradicción con la que el mundo del futbol suele conducirse, acusa Cappa y recuerda el único caso en el que se detuvo un partido en La Liga española.

El 15 de diciembre de 2019, el duelo entre Albacete y Rayo Vallecano de la segunda división fue detenido durante unos minutos. El motivo fue que el jugador ucranio Román Zuzulya, partidario de la ultraderecha en su país, fue señalado por la afición de Vallecas, mayoritariamente de izquierda, con el grito de Zuzulya, nazi . La Liga española condenó este episodio porque lo consideró una expresión de odio y xenofobia inaceptable en el futbol de ese país, la misma organización que minimizó los ataques recientes contra Vinicius en el Mestalla y cuyo dirigente tuvo que disculparse unos días después por no actuar de manera enérgica.

“Cuando pasó lo del jugador de Albacete en Vallecas, las autoridades de La Liga dijeron que no se podía increpar a los jugadores, que no se podía mezclar la política con el futbol y que no se había respetado la libertad de pensamiento. Claro, dicen que no se debe mezclar la política con el juego, pero ellos sí lo hacen permanentemente. O, dicho de otra forma, no debe mezclarse con una visión política que critique el sistema que los beneficia. Por ejemplo, ahora recuerdo algunos partidos que se transmiten aquí en España donde ponen una banderita de Ucrania. Pero nadie dice nada por Palestina, que ha sido masacrada, y donde Israel ha bombardeado estadios de futbol y jugadores palestinos han sido baleados y nunca nadie ha puesto una bandera de solidaridad con Palestina. ¿Por qué? Si la política no se mezcla con el deporte por qué hacen eso… Porque España y la Unión Europea están sometidas a Estados Unidos y la OTAN, por eso. Entonces, no se pueden mezclar esos mundos si tienes una versión de la política que cuestione al establishment, ahí sí no tiene cabida. Y también recuerdo cuando un jugador del Sevilla se levantó la camiseta y mostró una bandera de Palestina. ¿Qué pasó ahí? ¡Lo suspendieron!”

Un artículo de la edición de marzo de este año de la revista española de futbol Panenka citó un informe de la organización que lucha contra la discriminación Kick It Out, donde informa que en la temporada 2020 los insultos racistas se habían incrementado 53 por ciento.

Después de la resonancia que tuvo el caso Vinicius y las manifestaciones de apoyo que suscitó, Cappa no es optimista. Este hombre de izquierda, como se define, el del bigote digno que no se calla, como lo definen otros, piensa que todo seguirá igual. Los recientes resultados electorales en España le quitan cualquier inocente esperanza.