▲ Como testigo protegido o colaborador , el ex director de Pemex Emilio Lozoya debió aportar información que llevara a la captura de muchos tiburones corruptos, pero lo cierto es que no ha sido pescado ni siquiera un charal . Foto Afp

N

i las soporíferas telenovelas del canal de las estrellas son tan prolongadas como la protagonizada por la dupla Emilio Lozoya Austin-Alejandro Gertz Manero: cuatro larguísimos años, y contando, sin mayores resultados, una trama que incluye al consabido niño malo, rico y altanero (que roba a manos llenas, para él y sus compinches) y al fiscal bueno ( representante popular , conocido como la tortuga por ser más lento que el progreso).

Cuatro larguísimos años de un culebrón que han transcurrido desde que el ex director peñanietista de Petróleos Mexicanos hizo la maleta y huyó del país (por allá de abril-mayo de 2019), hasta lo más reciente (ayer), que no lo último, cuando una juez de distrito desechó el juicio de amparo con el cual pretendía que un juez de control con residencia en el Reclusorio Norte analizara y resolviera los argumentos planteados sobre la prescripción de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita que le imputan por el proceso que enfrenta del caso Odebrecht ( La Jornada, César Arellano García).

En medio, una guerra de amparos y trucos legaloides de la defensa de Lozoya para que desestimaran los cargos, orden de aprehensión girada por un juez (que incluyó al ex funcionario, a su esposa, hermana y madre) por el caso Odebrecht, ficha roja de Interpol, captura en Málaga, España (12 de febrero de 2020), repatriación (17 de julio de ese mismo año), hospitalización (del aeropuerto a un lujoso centro de salud ), reconocido por la autoridad como testigo protegido y/o colaborador (lo que no le quita la calidad de delincuente), presiones, amenazas y chantajes de la pandilla priísta para que no abra la boca, arresto domiciliario (que llegó a su fin tras ser descubierto en exquisita cena en un restaurante de lujo de Las Lomas de Chapultepec), prisión preventiva en el Reclusorio Norte (a partir de noviembre de 2021) y largas y más largas para dictar sentencia, sin olvidar la desesperante lentitud y tolerancia del fiscal Gertz Manero, acompañadas con todo tipo de cortesías al indiciado.