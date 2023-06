Periódico La Jornada

Martes 13 de junio de 2023, p. 26

El primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo ayer que rechazó una petición de Boris Johnson para anular un órgano independiente y permitir que algunos aliados del ex dirigente se incorporaran a la Cámara alta del Parlamento porque no le parecía correcto. En respuesta a las críticas dentro de su gobernante Partido Conservador, que ha sido sacudido en días recientes por la dramática decisión de Johnson (la noche el viernes) de aban-donar el Parlamento, Sunak añadió que no sentía simpatía por aquellos a los que no les gustó su decisión. En la imagen, Sunak, durante la Semana de la Tecnología, ayer en el Centro QEII, en Londres.