David Brooks y Jim Cason/III

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 13 de junio de 2023, p. 25

Los Ángeles., Gaspar Rivera Salgado vive lo que cuenta cada día, aunque para muchos del otro lado es un misterio: la construcción no de una existencia migrante, ni una binacional, sino la de un nuevo mundo trasnacional que transforma tanto a México como a Estados Unidos.

El profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), director del Centro de Estudios sobre México y experto en la experiencia binacional, cuenta en entrevista con La Jornada que los migrantes son sobre todo protagonistas de una transformación en ambos lados de la frontera, algo que no se conoce bien en México.

“México no está interesado en saber, en conocer, en explorar el destino de los migrantes que están aquí, el destino político. Hay un vacío enorme en el entendimiento de la larga trayectoria de lucha de resistencia de los mexicanos en Estados Unidos y de su capacidad, no solamente por sobrevivir, sino para proveer liderazgo a las luchas más progresistas en Estados Unidos. Y por ejemplo, nada más y por eso yo creo que la historia del sindicalismo en Los Ángeles y en California es sumamente importante, porque la liderean los mexicanos. Tenemos una imagen desde México de los migrantes como monocromáticos, como las víctimas de este imperio. Y eso es todo. Hasta ahí llega. Pobres migrantes se mueren en la frontera. Pobres migrantes son el objeto de políticas antimigrantes de Trump… Ni siquiera se imaginan que hay una resistencia a niveles de organización complejos”, resume el doctor en sociología.

Aberraciones políticas

En entrevista primero en sus oficinas en UCLA y después en un restaurante oaxaqueño en medio de la colonia coreana en Los Ángeles, Rivera Salgado explicó que así como Estados Unidos piensa que todos los mexicanos son iguales y que todos van a misa y comen tacos, digamos, es más fácil lidiar con esta visión homogénea de otro país. Y es más difícil entender a México como un país complejo, con divisiones políticas. Y lo mismo pasa acá. Si los residentes nacidos en México y en Estados Unidos son 12 millones, multiplica eso por tres o cuatro, que es la población de origen mexicano en Estados Unidos. O sea, fácilmente está llegando a 42 millones de personas ya de origen mexicano que tienen alguna relación con México. Esta es una población enorme. Es un tercio de la población de todo México. Y esta falta de conocimiento nos lleva a aberraciones políticas, como por ejemplo, decir que los mexicanos, por los casi 60 mil millones de remesas, son héroes para la patria. Bueno ¿y por qué se fueron? Porque es un fallo en las políticas públicas de México. O sea, ¿por qué te vas? Es una decisión tan difícil, te vas porque no hay otra opción , agrega.

Pero subraya que ser migrante es sólo una parte de la experiencia, y no todo se reduce a eso: “creo que entender que también los mexicanos…van a la vanguardia de luchas progresistas y que son también un universo complejo de actores políticos de organizaciones es más difícil. ¿Por qué? Porque entonces tienes que imaginarte a actores no homogéneos y que están en un ambiente más complejo. Aquí los mexicanos tienen que interaccionar con otros latinoamericanos, con salvadoreños, con dominicanos, con cubanos y tienen que negociar esa relación. Y yo creo que es ahí donde hay falta de entendimiento. Y nada más por decir, todas las luchas, por ejemplo, de resistencia contra políticas migratorias se han dado no solamente en la frontera, sino dentro de Estados Unidos. De ahí se han construido muchas de estas organizaciones”.