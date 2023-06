Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 13 de junio de 2023, p. 30

Cuernavaca, Mor., Alejandro Murat Hinojosa, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los aliados de este instituto político, se pronunció por que el proceso de selección en el tricolor sea abierto y de voto directo para generar confianza en los ciudadanos.

No vamos a poder competir si la gente no abraza al abanderado de la oposición rumbo al 2024 , advirtió el ex gobernador de Oaxaca.

Estamos en la ruta para buscar y definir un candidato o candidata; yo aspiro a ser el abanderado de mi partido, y posteriormente de la coalición , subrayó.

Me parece que tenemos que enfocarnos en tener un PRI fuerte, que se reagrupe, se rencuentre y por supuesto, después construir una alianza de unidad para que tengamos la fortaleza de la candidatura ganadora , agregó.

Murat Hinojosa consideró que “el secreto está en el método. He propuesto que haya uno abierto, de voto directo, para generar confianza, porque si la ciudadanía no abraza el proyecto de la candidatura, no vamos a poder competir.

Ahí es donde está la oportunidad de los partidos para generar esa confianza y abrirla a toda la sociedad civil , manifestó el priísta en una entrevista colectiva en la capital morelense.

Destacó que es el único de los aspirantes del tricolor que ha ganado una elección y además le ganó a Morena; presumió que, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante su gestión Oaxaca mejoró.