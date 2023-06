Mireya Cuéllar y Antonio Heras

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 13 de junio de 2023, p. 30

Tijuana, BC., La alcaldesa de Tijuana, la morenista Monserrat Caballero Ramírez, informó que los próximos días se mudará temporalmente al cuartel militar Aguaje de la Tuna, sede del 28 Batallón de Infantería, ante las amenazas de muerte que ha recibido del crimen organizado y a recomendación del gobierno federal.

El anuncio de la funcionaria se realizó horas después del hallazgo de siete cadáveres al fondo de una gasolinera, junto a un Oxxo, en el bulevar Héctor Terán, alrededor de las 4:40 de la madrugada de este lunes; al cierre de la edición, los occisos no habían sido identificados.

El suceso generó controversia, pues la fiscalía estatal afirmó que los cuerpos estaban en un vehículo con placas de California abandonado , mientras Caballero Ramírez aseguró que policías municipales persiguieron a quienes conducían la unidad que transportaba los cadáveres y entregaron dos detenidos a la fiscalía, que no los reportó.

En conferencia de prensa, la presidenta municipal aclaró que no irá al cuartel Morelos, donde viven los jefes militares, sino con la tropa ; bromeó con el hecho de que la fiscalía no dijo nada acerca de los dos sujetos arrestados. Su función es soltarlos... Perdón, me equivoque .

Atribuyó las amenazas que ha sufrido al trabajo que realiza. Se han decomisado más de mil 500 armas que pertenecían a delincuentes y hemos detenido a más de 56 generadores de violencia. Están molestos con los resultados que hemos obtenido .