Hace meses el COM solicitó apoyo económico para poder llevar a la representación mexicana al torneo regional, la semana pasada la Conade anunció que otorgaría la cantidad entregada ayer.

A 10 días del inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador, la Comisión Nacional del Cultura Física y Deporte (Conade) entregó 51.8 millones de pesos al Comité Olímpico Mexicano (COM) para cubrir los gastos de la delegación que defenderá el campeonato logrado en Barranquilla 2018.

El COM había comunicado que sólo contaba con recursos para cubrir los gastos de 170 deportistas por lo que invitaba a la Conade a sumarse para resolver la situación del presupuesto para los Centroamericanos. Tras el anuncio, los seleccionados expresaron que eso les permitiría concentrarse por completo en las competencias.

Éxito a la delegación

La Conade, junto al gobierno mexicano, solventarán y respaldarán cada paso de nuestros seleccionados y deseamos que tengan el mayor de los éxitos en la justa deportiva que se celebrará del 23 de junio al 8 de julio en San Salvador , destaca la dependencia en su página oficial.

Después del anuncio de la semana pasada y durante un acto para la cuenta regresiva rumbo a los Centroamericanos, la titular del COM, María José Alcalá, fue muy enfática al señalar que gracias a la intervención del presidente Andrés López Obrador se había rescatado de la incertidumbre a la delegación que acudirá a San Salvador. A pesar de la ausencia de Ana Guevara en ese acto y de que la presidenta del organismo olímpico del país no la mencionó, sí atajó las suspicacias y dijo que no había que especular.