Domínguez se comunicó en fechas recientes con la CNL para saber en qué condiciones se encontraban las fotografías. Al revisarlas y constatar que estaban en muy buen estado , pidió que la exposición se retomara para ser vista por personas que en su momento no les fue posible.

Lo más importante es la mirada

La mayoría de las fotos fueron tomadas mediante una cita con las retratadas. Me gusta trabajar con mis personajes de una forma muy natural, respecto de la luz, el momento y el lugar . Se ha dicho que Domínguez captura el alma de las personas en sus fotos: Para mis retratos lo más importante es la mirada porque en ella se dice todo. La mirada refleja el sentir de la persona en este momento. Da vida a un retrato. Eso es lo que busco y encuentro que es diferente a lo que me he visto con otro tipo de materiales .

Domínguez se ha rencontrado con la mayoría de las escritoras y algunas le han pedido que las vuelva a fotografiar, algo que encuentra emocionante . Indica que el estilo y la forma de mi trabajo fotográfico no se ha olvidado. Pienso que ahora, con una mayor madurez, el trabajo está mejor cimentado y que realmente tengo un estilo propio .

Hay, sin embargo, quienes se le han escapado: El año pasado hice una exposición sobre el escritor Carlos Fuentes (1928-2012). Por más que busqué retratarlo, nunca se me dio la oportunidad de hacerlo como tenía que haber sido, como hice con los demás, pero a los 40 días de fallecido tuve la fortuna de entrar a su casa, su estudio, y encontrarme con sus cosas y objetos personales. A través de esa exploración retraté parte de él y de su alma que, a lo mejor, por allí estaba. Fue una tarea de buscar más allá de lo que no se percibe a simple vista .

La exposición Imagen del hechizo, de Barry Domínguez, será inaugurada el 22 de junio a las 19:30 horas en la sala André Pieyre de Mandiargues del Museo José Luis Cuevas (Academia 13, Centro Histórico).