Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 13 de junio de 2023, p. 31

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció ayer por la tarde que se separará de manera definitiva del cargo el viernes 16 de junio para participar en la contienda interna de Morena para la elección del candidato presidencial del proceso electoral de 2024.

Lo anterior, añadió, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación y de dar continuidad con sello propio a la gran obra de transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Acompañada de su gabinete legal y ampliado, la mandataria aseguró que las encuestas previas la colocan en el primer lugar de las preferencias del electorado. Estoy segura de que seguirá siendo así , expresó, al referir que de acuerdo con el Inegi, 67.5 por ciento de los mexicanos están dispuestos a tener a una mujer presidenta.

En el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, expuso que tomó esta decisión porque es la única persona que estará en la encuesta que proviene de una carrera científica y que, al mismo tiempo, ha participado en la lucha por los derechos del pueblo mexicano desde que tenía 15 años, y que ha gobernado con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Respetaré lo aprobado