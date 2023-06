Reiteró que no hay cargada para nadie. Es cuestión de aritmética , en referencia al apoyo que siete gobernadores, de 22 de Morena, expresaron en favor de Claudia Sheinbaum.

En entrevista en la Ciudad de México, sostuvo que para que la transformación continúe, tiene que haber unidad y lealtad, y recordar que la lealtad es un camino recto, no admite dobleces .

El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, llamó a la unidad y a mantener la lealtad en torno al Presidente de la República y a su proyecto de nación, para que la transformación continúe. La lealtad es un camino recto, no admite dobleces , sostuvo a su llegada ayer al Consejo Nacional como aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

A pregunta expresa, manifestó que no se siente menos querido; a mí me quiere el pueblo . Ando bien y de buenas, me siento muy a gusto .

Previamente, rumbo al hotel capitalino donde se realizó el Consejo Nacional, tuiteó que en esa sesión “escribiremos un nuevo capítulo en la historia del obradorismo.

Honraremos con unidad y lealtad nuestro compromiso con el pueblo y con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador, para consolidar la Cuarta Transformación. Vamos por el camino seguro.

Más tarde, mientras se llevaba a cabo el cónclave, escribió: estaremos a la altura de los sueños y esperanzas del pueblo de México. Honraremos la lucha que por décadas encabezó el presidente López Obrador. Sin titubeos y con determinación, transitaremos en unidad y con lealtad por el camino seguro: el de la Cuarta Transformación .

Por la mañana, aseveró en la explanada de la Feria de Tepic que no fue a despedirse, sino que es un hasta luego.