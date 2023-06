Además, sostuvo que en este proceso será bueno que no se metan los gobernadores y pidió descartar totalmente el oficialismo .

El hasta hoy secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consideró que las reglas establecidas garantizan una competencia real, mientras a su llegada al cónclave morenista enfatizó que será bueno que no se metan los gobernadores en este proceso y pidió descartar totalmente el oficialismo .

El aún canciller salió de la sesión del Consejo Nacional con una notoria sonrisa y un andar que daba la impresión de pasos de baile.

Más tarde, en una serie de tuits, presumió un mensaje que le envió el ex presidente uruguayo José Mujica. “Sé que México está obligado de mirar para el norte, pero no te olvides de mirar para el sur… haz todo lo posible por tu México”, le dijo el ex mandatario sudamericano en un mensaje de voz.

También refirió que le llamaron los funcionarios estadunidenses Antony Blinken, secretario de Estado, y Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional. Hasta pronto amigos. Mi gratitud y mejores deseos para ustedes también , les respondió.

Ebrard dijo estar muy contento con las reglas acordadas para la selección del coordinador nacional de la defensa de la Cuarta Transformación y eventual candidato presidencial. En un video que difundió en sus redes sociales, afirmó que la convocatoria garantiza una competencia real .

Refrendó que será al mediodía cuando entregue su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de comenzar sus actividades para ganar la encuesta rumbo a las elecciones de 2024.