o es para presumir, dice el presidente López Obrador, pero en materia económica le gané a los expertos , porque sus apocalípticos pronósticos (construidos con 99.9 por ciento de mala leche y 0.1 por ciento de análisis ) han resultado rotundamente fallidos (dólar a 30-35 pesos, crisis, desempleo galopante, quiebra del país, etcétera, etcétera).

Y el yerro de los supuestos expertos el mandatario lo atribuye a que ellos son muy pesimistas y además muy conservadores, y no nos ven con buenos ojos. Quisieran que nos fuera mal, aunque le vaya mal al pueblo, para demostrar que no sirvió el gobierno de la transformación, nada más que se han quedado con las ganas y se van a seguir quedando con las ganas .

Bien y de buenas –que los demás se ocupen y preocupen en el Consejo Nacional de Morena–, López Obrador estuvo en Huauchinango, Puebla, donde informó sobre el avance de los programas de Bienestar, y ahí recordó a ciertos expertos que, sin más duro que dale, repitieron sus apocalípticas premoniciones. “Decían algunos: ‘hay que comprar dolaritos’; ya saben, éstos que no nos quieren y nada más nos están atacando. ¿Ahora qué van a hacer?, porque el que compró dolaritos ya chupó faros por las malas recomendaciones”.

Lamentablemente, todavía hay quienes creen en ese tipo de cretinos que manipulan, desinforman y especulan, pero el problema es que quienes pagan por sus sandeces son sus fieles seguidores, porque de los 30-35 pesos por ellos pronosticados, la realidad ubica al tipo de cambio en 17.27 pesos por billete verde. Entonces, siempre de acuerdo con las recomendaciones de los expertos , si compraron dólares a 20-22, la pérdida para ellos ha sido de entre 13.7 y 21.5 por ciento, mientras los expertos no dejan de divulgar noticias falsas.

Ante tal panorama, López Obrador subrayó que “el peso está muy fuerte, no se veía en 50 años que nuestra moneda se fortaleciera tanto; es la que más se aprecia en el mundo, de todos los países. Y está creciendo la economía, y va a seguir así. Las finanzas públicas están bien, y la clave de todo, la lección mayor, la enseñanza mayor: ¿saben por qué tenemos presupuesto?, ¿y por qué están bien las finanzas? Porque no se permite la robadera, ahí está todo, desterrar la corrupción, esa es la clave. México tiene todo, hay de todo, pero se lo clavaban todo. Ahora, como el presupuesto es para el pueblo, como el pueblo está empoderado, ya no es el gobierno de los de arriba, ya no es la oligarquía, ahora es una auténtica democracia: gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”.