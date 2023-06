C

on un dejo de tristeza y una furia no muy disimulada, reconozco que a una semana (que hoy se cumple), de que, por tercera vez en más de 12 años, la columneta no hiciera acto de presencia en las páginas de La Jornada, un minúsculo grupo de apenas un centenar de lectores no sólo se dio cuenta de ello, sino que se interesó en conocer la razón de esa ausencia.

Gracias a quienes por diferentes medios y con muy diversos tonos me hicieron saber su interés y hasta su preocupación por no haber pasado lista de presente, como era mi hebdomadaria obligación. Y la razón de mi falta fue sin duda una sinrazón que podemos resumir en una vieja sentencia popular: A la vejez viruela . ¿Cómo se me ocurre a esta edad y sus múltiples achaques, pretender cubrir informativamente la madre de todas las elecciones estatales? No hay duda de que cada una tiene singularidades: errores y aciertos que es necesario valorar. Nada peor que confundir unos con otros y actuar en equivocada consecuencia. De la elección en el estado de México tengo algunos incidentes interesantes que comentar, pero desgraciadamente las noticias prescriben casi de inmediato y la interpretación más brillante de un peliagudo incidente expuesta a destiempo tiene el mismo valor que una declaración racista del representante panista por el distrito de Liliput o que una intensa campaña para vasectomía gratuita en un asilo de varones de la tercera edad. Hay sin embargo dos o tres detallitos para pensar o repensar.