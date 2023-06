En uno de los extremos, permítase la obviedad de decir que distante del centro, quedó en algunos de los reacomodos Marcelo Ebrard Casaubón, quien no parecía demasiado entusiasmado, a veces entretenido con el celular fotográfico mientras los demás aplaudían. Luego puso un video en el que deslizó tonos de cierto reproche, pero en lo esencial, celebrando los acuerdos y asegurando que las cosas irán bien.

Cuatro de Morena que en realidad son dos, la puntera Claudia y el rebelde Marcelo, con Adán Augusto fuera del cuadro demoscópico pero con esperanza de desarreglos finales en el proceso, que le llegaran a abrir una puerta de emergencia. A Monreal, la realidad no le da para aspirar a Palacio Nacional, y ya podría girar la vista hacia la candidatura a la gubernatura de la Ciudad de México. Y Fernández Noroña parecería con capital político para entrar a las tandas de compensación que significarían coordinaciones de bancadas legislativas o cargos gubernamentales, ¿o Morelos? Velasco, el ex gobernador chiapaneco, busca a su vez alguna recompensa tardía, que no se le ha dado en lo que va de este sexenio.

Día de fiesta para el morenismo, la 4T y Palacio Nacional. Falta, desde luego, el difícil paso de la teoría a la práctica, de la conversión de las sonrisas y el coro de ¡unidad, unidad! a la aceptación por parte de los perdedores, o del perdedor, del curso del proceso y su desenlace. La firma de acuerdos de unidad sirven para el momento mediático y propaganda de descalificación de desertores, pero los vaivenes, estremecimientos y rupturas en las contiendas internas siempre podrán producir excusas o argumentos para buscar caminos distintos a los convenidos.

Ebrard aceptó los términos de la competencia, sobre todo el que promovió, de las renuncias anticipadas, pero no se le concedió la realización de debates y se establecieron reglas en busca de evitar la descalificación entre aspirantes, lo cual favorece a Sheinbaum.

Y, mientras los opositores siguen batallando para definir procedimientos y candidatura, atrasados en el calendario político, hasta ahora solamente empeñados en descalificar al adversario adelantado, ¡hasta mañana!

