l boleto de entrada a la competencia por la candidatura presidencial de Morena tiene un precio alto. Lo confirmó el Consejo Nacional: los aspirantes deberán separarse de sus cargos. Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández anunciaron que renunciarán. Claudia Sheinbaum daría a conocer hoy su decisión. En cierto modo le toca pagar más por el boleto porque ganó el cargo por elección popular en una dura batalla con Ricardo Monreal hasta que el movidoso zacatecano tiró la toalla a cambio del liderazgo de Morena en el Senado. Todavía hace unos días aparecía como la favorita del presidente López Obrador y posiblemente lo sigue siendo, sólo que tiene que ganar la encuesta. Eso implica recorrer la República a ganar votos y pasar no uno, sino varios sondeos que serán vigilados con microscopio por los demás contendientes. Es una guerrera, muy echada pa’delante, no hay duda de que aceptará el reto. En resumen: el partido proclamó ayer oficialmente, siguiendo instrucciones de su jefe real, Andrés Manuel López Obrador, la muerte del dedazo, el tapado y la imposición, que practicaron los regímenes priístas, para dar paso a un ensayo democrático cuyos resultados veremos pronto.

La ruta crítica

El presidente del Consejo Nacional de Morena, el gobernador sonorense Alfonso Durazo, dio a conocer la ruta crítica. Está contenida en un documento que firmaron los miembros del consejo, los gobernadores y los aspirantes. Trataron de no dejar a la improvisación ningún detalle. 1) deberán inscribirse en la competencia y renunciar antes del próximo viernes 16 de esta semana; 2) tendrán que firmar por escrito que aceptarán el resultado de la encuesta y los perdedores apoyarán al ganador (a); 3) dispondrán del día 16 de junio al 27 de agosto para recorrer el país en busca de apoyo ciudadano; 4) promoción austera; 5) no podrán utilizar los medios de comunicación adversos a la 4T; 5) la encuesta se levantará del 28 de agosto al 3 de septiembre (habrá encuestas espejo), muy vigilada por los propios precandidatos, y el resultado final será divulgado el 6 de septiembre.

¿Y qué dice la ley?