Responsabilidad ciudadana ante la emergencia ambiental

isminuir el sobrecalentamiento de la Tierra es tarea de los ciudadanos de a pie. Las políticas de guerra, producción, transporte y distribución con energías derivadas del uso de combustibles fósiles, eléctrica, nuclear y otras, son aplicadas por los multimillonarios poseedores de 90 por ciento de la riqueza mundial. A ellos no les interesa que la crisis ambiental cause la muerte de millones de humanos y la destrucción del reino animal, vegetal y mineral.

Medio territorio de México presenta temperaturas hasta de 45 grados, la contingencia ambiental en Nueva York y la que sufrió Australia el año pasado –por citar algunas– y los miles de incendios en el mundo pueden contribuir a concientizar a parte de la humanidad para contaminar cada día menos e iniciar el restablecimiento del equilibrio ecológico.

¿Qué hacer en lo inmediato? A nivel personal, familia, barrio o comunidad, se pueden cancelar los pilotos del calentador y la estufa (si no se cuenta con una moderna, cocinar a fuego lento), así se evita la fuga de calor y disminuye considerablemente la quema de gas LP o natural, o cambiar a estufa eléctrica, que no permite desperdicio de calor; sustituir, en lo posible, el uso del transporte particular por el público; disminuir el uso del teléfono celular y computadora; almacenar menos archivos de texto, fotos, videos; racionalizar el uso de aparatos eléctricos y electrónicos; utilizar recipientes para evitar bolsas de plástico y otros desechables (el proceso de reciclaje también contamina); usar racionalmente elevadores, agua, lavadora, etcétera. Es urgente emplear el ingenio y la creatividad.

Guadalupe López Álvarez

Aclaración de Alfredo Jalife a su columna

Por razones que ignoro, mutilaron las cuatro frases finales de mi columna Bajo la lupa (11/06/23; https://bit.ly/3P6AxVF) : “Hoy, 60 por ciento de las reservas globales se encuentran en valores del Tesoro de Estados Unidos, denominados en dólares .

No se puede tener una divisa de reserva sin un mercado de bonos soberanos amplio y bien desarrollado y ningún país en el mundo se acerca al mercado del Tesoro de Estados Unidos en términos de tamaño, variedad de vencimientos, liquidez, liquidación, derivados .

El desafío será crear bonos BRICS+ , pero tomará tiempo para atraer a los inversionistas institucionales .

We shall see .

El texto integral que envié constaba de 3 mil 983 caracteres. Mutilaron 470 y quedó en 3 mil 513. La instrucción que tengo es no enviar más de 4 mil caracteres, lo cual cumplo rigurosamente.

Alfredo Jalife-Rahme

