Reuters, Afp, Ap, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Lunes 12 de junio de 2023, p. 23

Moscú. Rusia y Ucrania reivindicaron ayer avances en las zonas de combate, en una jornada en la que las alarmas aéreas sonaron en todo el país invadido, y los bandos beligerantes intercambiaron casi 200 prisioneros de guerra.

El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa aseguró que destruyó al menos siete tanques Leopard de fabricación alemana y cinco vehículos Bradley estadunidenses en 48 horas.

El presidente ucranio, Volodymir Zelensky, reconoció antier que su ejército llevaba a cabo acciones defensivas y de contraofensiva , un día después de que su par ruso, Vladimir Putin, aseveró que Moscú repelió los primeros ataques de la ofensiva.

La Defensa rusa aseveró ayer que repelió más de una docena de ataques ucranios durante el último día en tres direcciones principales y que destruyó una columna de vehículos blindados de la 128 Brigada de Asalto a la Montaña, en la región de Zaporiyia.

Las fuerzas armadas de Ucrania continuaron sus infructuosos intentos de acciones ofensivas en Donietsk y Zaporiyia , declaró.

Difícil, verificar reportes en el campo de batalla

La agencia de noticias Reuters no pudo verificar los informes sobre el campo de batalla de ninguno de los dos bandos, pero sí la ubicación, aunque no la fecha, de un video en el que se ven aviones no tripulados rusos atacando tanques ucranios en la región de Zaporiyia.

Blogueros militares rusos aseguraron que las fuerzas ucranias atravesaron una sección de las líneas rusas en el sur de la ciudad de Velyka Novosilka, tomando brevemente varias aldeas, mientras las fuerzas rusas se retiraban a terreno más elevado.

Vladimir Rogov, oficial ruso instalado en la región de Zaporiyia controlada por Rusia, dijo que sus fuerzas recuperaron ese pueblo.

Insistió en que Blahodatne, junto con otras dos aldeas en Zaporiyia, están en una zona gris en cuanto a quién las controla. Según Rogov, las fuerzas ucranias capturaron brevemente otra aldea en la colindante región de Donietsk, pero rápidamente fueron derrotadas.

La situación se está desarrollando. No sucede nada extraordinario , publicó Rogov en Telegram.

El ministerio ruso de Defensa agregó que frustró un ataque con seis barcos no tripulados ucranios contra el buque militar de reconocimiento Priazovie, a cargo de la seguridad de dos gasoductos en el mar Negro, el Turkish Stream y el Blue Stream, lo que coincidió con la identificación de un posible avión no tripulado de Estados Unidos RQ-4B Global Hawk que supuestamente efectuaba un vuelo de reconocimiento.

El ataque no dejó víctimas ni el buque registró daños, precisó.

RT informó que los empleados de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, encontraron un fragmento de un proyectil de obús M777, de fabricación estadunidense, en una de las piscinas de enfriamiento de la instalación.

Ucrania reportó avances cerca de Bakhmut, que cayó en manos rusas en mayo pasado. La 68 Brigada de Caza Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania publicó un video en Facebook en el que se ven soldados colocando una bandera ucrania en un edificio dañado en lo que, según la publicación, era la aldea de Blahodatne, en la parcialmente ocupada región oriental de Donietsk.