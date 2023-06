Herrera Castro planteó: Si nos demuestran sus gastos, la compra de equipos y maquinaria, no hay ningún problema. Estamos pidiendo una aclaración y que se respete el CCT, porque además están violando varias cláusulas desde hace años .

Estamos pidiendo se respete el CCT, el 10 por ciento que es por ley, nada más eso. No pedimos más ni menos, pero que haya claridad en las utilidades, nada más, un 10 legal, que no esté oculto bajo la carátula de su declaración (de utilidades) falsa .

El jueves, en un comunicado emitido desde su sede en Denver, Colorado, directivos de Newmont acusaron a los integrantes del Sindicato Nacional Minero de querer cobrar 20 por ciento de las ganancias del consorcio por participación de utilidades, y no 10 por ciento, como por ley corresponde.

Mazapil, Zac., Los trabajadores afiliados a la sección 304 del Sindicato Nacional Minero cumplieron este domingo cinco días montando guardias en los distintos accesos al gigantesco yacimiento de Peñasquito, filial de la trasnacional estadunidense Newmont, cuyos directivos han incumplido el contrato colectivo de trabajo (CCT) al no pagarles lo que legalmente les corresponde por reparto de utilidades, además de transgredir diversas cláusulas.

Los mineros aprovechan cualquier pausa en la entrevista con sus dirigentes para, jubilosos, gritar sus consignas. Esa confianza obedece, aseguran, al apoyo que dicen tener de su líder nacional, el senador Napoleón Gómez Urrutia: Todo el respaldo del licenciado. Desde un principio él ha fijado su postura de apoyarnos y echarnos la mano. Nosotros decidimos en la sección 304, en asamblea legal y por unanimidad, ir a la huelga. Todos estamos contentos con esta decisión y vamos a estar en paro, hasta que esto se arregle .

En su intervención, Juan Carlos Lumbreras, primer vocal del comité de huelga, refirió que Minera Peñasquito ha violado las cláusulas 5, 7, 11 y 37 del CCT, así como la 2 transitoria, desde 2019.

“Son temas recurrentes. La cláusula 5 habla de la plantilla y tenemos algunas vacantes que no se han cubierto para actividades indispensables. La 7 se refiere al lapso de contratación: todos los candidatos deben cumplir un periodo y la empresa los rechaza a la primera.

La cláusula 11 habla de los días festivos, en los que aquí laboramos 12 horas y se nos pagan ocho. La 37, tiene que ver con seguridad e higiene , precisó Lumbreras.

Desde este inhóspito territorio, donde el único interés de Newmont son los minerales del subsuelo (extrae en promedio 130 mil toneladas de materiales que luego se someten a procesos metalúrgicos para obtener oro, plata, cobre, zinc y plomo), el vocal del sindicato hizo un llamado a López Obrador: Que interceda por toda la base trabajadora, por nosotros los obreros, los mineros de México. Sabemos que la filial es de Estados Unidos, y él, el Presidente, al estar de lado de los trabajadores, estaría cumpliendo con el país. Tal vez interceda Hacienda en esta lucha. Son derechos que estamos defendiendo .