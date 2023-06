Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Lunes 12 de junio de 2023, p. 19

En el primer cuatrimestre del año, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibió un total de 55 mil 760 reclamaciones de los usuarios de la banca, 15 por ciento más con respecto del mismo periodo de 2022, cuando se reportaron 48 mil 498 querellas, según cifras del organismo.

Los cargos, consumos o transferencias no reconocidas por medio de Internet, de la banca móvil o de forma tradicional, en tarjetas de crédito y débito, son las principales quejas de los usuarios ante el organismo defensor. Además, siete de cada 10 quejas, o 68 por ciento del total, las concentran Banco Azteca, Citibanamex, Banorte y BBVA, con una cifra conjunta que suma las 38 mil 437 reclamaciones.

Según el procesador estadístico de la Condusef, la mayoría de reclamaciones entre enero y abril fue por transferencias electrónicas no reconocidas por los clientes (un total de 10 mil 209 quejas), lo que significó un aumento de 70 por ciento con respecto al mismo lapso de 2022.

Le siguieron los consumos no reconocidos en los estados de cuenta, con 9 mil 878 quejas, un incremento de 18 por ciento en el periodo de referencia, luego los cargos no reconocidos con 3 mil 536, que fueron 15.7 por ciento más; y la cuarta causa más común fue que se realizaron gestiones de cobranza o negociaciones de estructuras de deudas con personas que no son los cuentahabientes, con 2 mil 281 reclamaciones (este apartado es nuevo, por el cual no tiene comparativa anual).