Lunes 12 de junio de 2023, p. 16

Matías Romero, Oax., El Sol se vuelve proyectil en lo que ahora parece un pueblo fantasma. La estación de ferrocarril, las bóvedas, la casa de máquinas, la bodega de herramientas, todos edificios estilo inglés que hasta finales de los años 90 del siglo pasado eran el centro de la actividad económica de la localidad, ahora se sostienen entre ruinas y puntales de metal. El sismo del 7 de septiembre de 2017 tomó en pie, incluso algunos habitados, los vestigios de lo que fue la principal actividad económica de Matías Romero, Oaxaca, antes de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México (FNM).

La rehabilitación de las vías alrededor del Istmo de Tehuantepec busca, entre otras cosas, devolver la vocación ferroviaria a Matías Romero, haciéndolo núcleo de la plataforma logística multimodal que operará la Secretaría de Marina para conectar la carga entre los puertos de Coatzacoalcos y el de Salina Cruz, dicen los encargados en el proyecto. Sin embargo, más allá de este nodo, en las idas y vueltas de una obra que pasa por 79 municipios y 9 mil comunidades, las cuentas inconclusas del gobierno con los pueblos y la falta de información sobre lo inmediato se cuelan en un recorrido con itinerario.

El ferrocarril es la vértebra del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), proyecto que con otros nombres y gobiernos se ha considerado estratégico para unir el Golfo de México con el Pacífico en la zona más delgada del territorio mexicano; y agilizar el paso de carga internacional en una suerte de alternativa al canal de Panamá. Con la concesión de 10 parques industriales (Polos de Desarrollo para el Bienestar), la actual administración busca instalar aquí –donde seis de cada 10 habitantes se encuentran en pobreza– una franja industrial con maquila para atraer empresas extranjeras.

Parte de la economía del Istmo tiene su memoria en el ferrocarril. Por ejemplo, en Matías Romero, la ciudad trazada por la firma Pearson and Son, hasta mediados 1995 trabajaban más de 500 personas entre mecánicos, carpinteros, soldadores, fundidores… Tres trenes de pasajeros de ida, tres de regreso y cinco de carga diarios eran motor del sustento en esta comunidad. Luego del cierre de FNM las vías siempre se mantuvieron activas para la carga; mínima, pero siempre había carga , narra Mariano Avendaño, apoderado legal de la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, quien, como la mayoría en un grupo de reporteros y funcionarios, se resguarda en el hilo de sombra que dan las ruinas de la estación para amortiguar un golpe térmico de 42 grados.

El grupo fue reunido para ver el avance en la rehabilitación de las vías entregadas a la Secretaría de Marina (Semar). Según el capitán de navío Jorge Bremont, uno de los tres encargados de supervisar el proyecto, éste va en tiempo y forma , lleva un avance físico de 82 por ciento y se entregará en agosto o septiembre de 2023. No incluye más; ni las nueve estaciones para el servicio de pasajeros, ni drenajes, ni calles, ni las viviendas comprometidas desde el sismo de 2017 a las comunidades. El tren va a estar operando, pero las obras complementarias que contemplan las estaciones se van a seguir trabajando , dice al tiempo que reconoce, no hay fecha para su entrega.