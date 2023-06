La Azzurra, que disputaba su primera final, había mostrado un interesante juego interno y ambición a lo largo del Mundial, pero se vio obligada a aferrarse a la vieja receta del catenaccio para sostener el cero en su arco en el complemento y forzar una definición por penales cómo única vía para imponerse en el marcador.

Pero Rodríguez, quien no había podido jugar los dos últimos encuentros por una expulsión ante Gambia en octavos de final, se reivindicó en un tiro de esquina. Su compañero Alan Matturro peleó la pelota y la dejó al delantero para empujarla a la red.

Esto es una locura. No tengo palabras para explicar todo esto, la gente se lo merece, estamos viviendo un sueño , declaró el héroe de la noche.

Con la victoria charrúa, Sudamérica recuperó el trofeo después de más de una década de dominio europeo. Brasil había sido el último endar la vuelta olímpica en 2011. Luego se sucedieron los títulos de Francia (2013), Serbia (2015), Inglaterra (2017) y Ucrania (2019).