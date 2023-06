Abundó que cuando de la Brigada para Leer en Libertad le pidieron un texto sobre el nazismo recordó este documento y se los cedió gratuitamente para seguir la tradición de los alrededor de 15 libros sobre los que no he cobrado derechos de autor .

Relató que, según investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entonces existieron haciendas en la región que ostentaban en su salón de banquetes un cuadro de tamaño natural de Hitler, donde se realizaban entrenamientos de alemanes de segunda generación que marchaban por la selva con gramófonos e himnos de Alemania.

Taibo II sintetizó que el tema me obligó a ver este universo en México del nazismo, de las redes nazis, de Hilda Krüger, de los equipos de espionaje y, sobre todo, de las complicidades en el gobierno mexicano porque una parte era filonazi. Hay una profunda red de corrupción periodística que está operando y se romperá con la presión estadunidense sobre los medios y los barcos petroleros hundidos por submarinos alemanes para impedir el flujo de petróleo a las refinerías en Texas, material de guerra .

Relató que encontró delirios como José Vasconcelos recibiendo dinero para una revista cultural literaria en la embajada estadunidense, o el de Dr. Átl, otra figura de la cultura mexicana, haciendo un censo de judíos .

Durante la charla, Dieter Müller, representante en México de la Fundación Rosa Luxemburgo, alertó sobre el resurgimiento de los totalitarismos en Europa y el resto del mundo con sus posiciones racistas, xenófobas y misóginas.

Ejemplificó, con datos de Alemania, que en este año se han registrado 23 mil 493 crímenes con motivos de la extrema derecha, desde la agresión verbal hasta el asesinato. En comparación, una década antes se contabilizaban entre 700 y 900 de ese tipo de delitos.

Mencionó que no basta denunciar el crecimiento de la extrema derecha en la escala global, sino que se deben entender qué procesos están acrecentando su influencia para combatirlos, pues estas expresiones políticas ya no se identifican como antes, ya no son los cabezas rapadas, los tatuajes o un tipo de vestimenta. Ahora tienen otras formas.

En este escenario, continuó Müller, las opciones de izquierda deben desarrollar estrategias incluso para conocer las subjetividades que permiten esta vuelta de los fascismos, y pidió poner atención y ser solidarios con las víctimas, pero también buscar alternativas y mecanismos por el bien de todos.