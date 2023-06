Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 12 de junio de 2023, p. 27

Tras realizar un recorrido por los Puntos Violeta implementados por alcaldías gobernadas por la oposición, integrantes de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México consideraron que son un fraude y un riesgo para las mujeres.

Personal de la diputada de Morena Ana Francis López Bayghen acudió a 32 de los 355 Puntos Violeta ubicados en las alcaldías ÁlvaroObregón, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, donde encontró que algunos no existen, otros no están habilitados para recibir a mujeres en situación de violencia, y unos más sólo cuentan con códigos QR que remiten a un número de teléfono que no brinda el apoyo necesario.

Uno de los Puntos Violeta visitado fue el ubicado en el Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) 18 de Marzo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, a cargo de Mauricio Tabe, donde, después de tocar la puerta, una mujer que atendió el llamado negó la existencia del punto violeta en ese lugar, a pesar de encontrarse registrado en el directorio del programa.