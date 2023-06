Jared Laureles

A mí me gustaría ser como muchos niños: jugar, divertirme y de grande ser doctora , cuenta María, de sólo 10 años, que vende dulces en uno de los cruceros al sur de la ciudad y los ofrece en las ventanillas de algunos autos lujosos que circulan por ese lugar.

Ella es muy alegre, pero sus ojos revelan tristeza al recordar que hace un par de años fallecieron sus padres, lo que la obligó a trabajar los fines de semana. Lo hace, asegura, porque quiero comprarme una muñeca y jugar .

Bajo un sol a plomo que ayer rebasó los 30 grados al mediodía, María ofrece junto con sus dos hermanos las golosinas mientras la luz del semáforo se pone en rojo. Cada uno carga consigo una bolsa o caja de paletas y dicen que logran vender entre 100 y 150 pesos.

La menor comenta que estudia el quinto año de primaria y cuenta con el apoyo de su tía, con quien vive y le proporciona los recursos para comprar mis útiles y hacer mis tareas . Sabe que asistir a la escuela de manera constante es la mejor forma de prepararse, pero luego no nos alcanza y a veces falta.

Un caso similar es el de Natalia, también de 10 años, quien labora en el negocio familiar instalado los fines de semana sobre la banqueta en Torres Lindavista. Ella porta un mandil blanco y su tarea consiste en atender a los comensales, tomar nota de los pedidos y repartirlos.