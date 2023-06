Monreal recalcó que no se siente en desventaja frente a Claudia Sheinbaum y los demás aspirantes, pues expuso que tiene una trayectoria política de 42 años y puede dar la sorpresa , aunque reiteró que si no logra ganar la candidatura presidencial no saldrá de Morena.

No voy a ser disruptor, no voy a ser instrumento de división, y no estoy pensando en salirme de Morena, aunque no me vaya bien en la encuesta, o aunque no me toque nada, o que ya al final tenga que dedicarme de tiempo completo a la academia. Soy maestro de la UNAM y ahí me quedaré. Pero no voy a irme a ningún otro partido. No voy a traicionar a Morena ni al Presidente de la República.