Cristian Díaz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 11 de junio de 2023, p. 4

Culiacán, Sin., El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, recordó a los mandatarios estatales morenistas el compromiso que pactaron el pasado lunes en el que establecieron que ya no habría pronunciamientos públicos por parte de ellos a favor de alguno de los aspirantes a la candidatura de Morena a la Presidencia de la República.

Durante una conferencia de prensa conjunta con el senador Ricardo Monreal, el Ejecutivo estatal se refirió con sorpresa al hecho de que siete gobernadores de Morena hicieron público su respaldo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, antes del Consejo Nacional que hoy se llevará a cabo y en el que se definirán las reglas para quienes participen en el proceso electoral de 2024.