L

os mexicanos tenemos un asidero para identificarnos como tales y lo llamamos cultura , pero, más acá de la indefinición general del término, la palabra cultura en México es un piso o un techo demasiado borrosos para poder atrincherarnos 130 millones de nacionales sin contar a los que están afuera, porque es un concepto cobijado por la indefinición: asegún se le use como raíz de identidad o rasgo visible de superioridad, aunque en realidad tiene innumerables otras acepciones y no sólo para los mexicanos, sino en muchos idiomas. En otras palabras, la cultura no sirve para invocar una identidad unificadora. Y esto, aunque el Presidente de la República no cese de recordarnos que somos un gran pueblo por una historia consistente de valores y que nuestra fuerza está en nuestra cultura… Muchos sabemos a qué se refiere y estamos en principio de acuerdo, pero creemos que sólo compartimos un territorio y episodios históricos que nos unieron, sin dejar de afirmar que en realidad somos multiculturales y, sobre todo, biculturales al borde de una coyuntura a punto de desgarrarse…

Hace unos diez años publicamos en estas páginas una definición amplia de cultura , a saber: el conjunto de respuestas que una sociedad da a los retos de la naturaleza y de la propia sociedad. En ésta comprendimos la acción humana enfrentada a su entorno natural y social, desde la formación de los primeros grupos humanos, cuya humanidad era a la vez causa y resultado del entorno natural y de su capacidad infinita para crear respuestas particulares a los retos que se les presenten. Apoyada en esta reflexión, podríamos decir que México reúne en un territorio de 2 mil kilómetros cuadrados una naturaleza que ha sido interpelada por millones de seres humanos y a lo largo de milenios ha tenido respuestas constructivas (culturas autóctonas) y destructivas (contradicciones inherentes a las concepciones del mundo producidas en distintos entornos naturales y sociales). A estas últimas pertenece nuestra historia de conquistas de origen extraterritorial, con su secuela de contradicciones en la que han ganado alternativamente la fuerza y la resistencia que, contrariamente a un historicismo romántico, no se mezclan para producir un armónico mestizaje, sino que se excluyen mutuamente, ya sea de una manera explícita, ya sea implícitamente en el rechazo profundo e interno por y hacia los otros.