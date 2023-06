Juan Pablo Duch

Periódico La Jornada

Domingo 11 de junio de 2023, p. 19

De unos días para acá, es evidente que se terminó la parálisis que, salvo puntos concretos como el asalto de Bakhmut durante meses, había en los campos de batalla y empiezan a llegar noticias de ataques de las tropas ucranias en por lo menos cinco direcciones del frente de guerra.

Al mismo tiempo, más allá de que rusos y ucranios se apuntan éxitos contra el enemigo, no es claro qué está pasando en realidad: la reciente activación de los combates, ¿es esa la multianunciada ofensiva ucrania? Y si lo es, así de limitada, ¿acaso no resulta un verdadero fiasco? (en la versión rusa). O ¿son escaramuzas preliminares para enredar al enemigo? (en la explicación ucrania) o ni una cosa ni otra, ¿son parte de la ofensiva que durará meses y no tiene una meta concreta? (en el fondo, de ser cierto, más allá de lo que cada cual quisiera hoy, se sabrá sólo a fines de año).

Mientras los hechos vayan aclarando estas dudas, sólo nos queda creer lo que dicen unos y otros hasta que las evidencias, tarde o temprano, demuestren quién estaba mintiendo, conscientes del riesgo de que para entonces ya nadie se acuerde de qué se trataba.

Hasta ahora las noticias, a menos que se considere mentira todo lo que afirma una u otra parte, indican que desde que se dio por iniciada la ofensiva, las tropas ucranias han podido avanzar no más de 5 kilómetros (cabe recordar que en un año Ucrania pudo recuperar 40 por ciento del territorio ocupado por las tropas rusas) y en estos días habría perdido decenas de tanques y vehículos blindados.

Sin embargo, las evidencias que presenta el Ministerio de Defensa ruso –igual que las ofrecidas por el ejército ucranio en muchas ocasiones– hacen dudar hasta a quienes combaten de su lado.

En este caso, por ejemplo, la destrucción aún incuantificable de tanques Leopard, proporcionados a Ucrania por Occidente en sólo tres días, mereció este reciente comentario irónico de Yevgueni Prigozhin, dueño del grupo de mercenarios Wagner que luchan del lado ruso:

El Ministerio de Defensa mostró imágenes impactantes de los recursos antitanque que tenemos. Según esas imágenes, los tanques Leopard se disfrazan de cosechadoras y en una extraña maniobra táctica avanzan unos contra otros. Camuflados como maquinaria agrícola, estos tanques tienen inclinados hacia abajo sus cañones, pero nuestro ejército supo detectarlos a tiempo y hacerlos polvo .

Escaramuza presidencial