Premio Maguey

La categoría Largometraje Iberoamericano Documental fue para Fauna de Pau Faus, mejor fotografía para Nico Miranda y Fernando Lorenzale por El castillo.

El Mejor Largometraje Iberoamericano Documental: Samuel y la luz, una producción entre Brasil y Francia del director Vinícius Girnys.

Además, durante la ceremonia de clausura del FICG, se entregaron los Premios Maguey, que reconoce el cine que se hace desde las distintas representaciones de las diversidades sexuales.

En esta categoría, el documental Kenya fue galardonado como mejor película, con un guion que aborda la vida de Kenya Cuevas Fuentes, activista trans, quien atravesó momentos de violencia en su lucha para obtener derechos para trabajadoras sexuales trans de la Ciudad de México.

El Premio Maguey del Jurado fue para la película Medusa Deluxe, de Tom Hardiman, y el reconocimiento a mejor interpretación para el ensamble de la película 20.000 especies de abejas.

Mientras que el Premio de Cine Socioambiental fue otorgado a la película ecuatoriana Ciudad a la espalda.

Respecto a las producciones animadas, Chicken for Linda! fue reconocida como mejor largometraje, y el premio Rigo Mora fue para la producción México-argentina Carne de Dios. Ninety-five Senses y No Dogs or Italians Allowed, recibieron menciones especiales.

En la categoría Hecho en Jalisco, el filme Martínez, de Lorena Padilla, fue reconocido como el mejor largometraje, mientras que Él, detrás del arma, de Gabriel Esdras, ganó en la terna de mejor corto y Un territorio sin nosotrxs, de Pablo Márquez, obtuvo una mención honorífica.

Esta edición del FICG fue dedicada a la memoria de Raúl Padilla López, creador del festival que inició como una muestra de cine 38 años atrás.