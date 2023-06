Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Domingo 11 de junio de 2023, p. 5

Taylor Swift “no solamente escribe la típica canción pop pegajosa, tiene esas y son las más populares, pero también produce letras muy complejas y honestas, como aquellas que sacó durante la pandemia en sus dos discos Floklore y Evermore, que son más íntimos, menos mainstream”, opina la periodista musical Valeria Estrada, ante la próxima visita de la cantante estadunidense y la locura que desatará la venta de boletos para las tres fechas próximas en el Foro Sol.

Famosa por plasmar en sus composiciones sus experiencias personales también habla de la industria musical, que durante mucho tiempo ha favorecido a los hombres, es muy empoderadora , afirma la locutora, quien en lugar de conversar desde el micrófono en la estación de radio Reactor, concede una entrevista para hablar de la estrella que desde su debut con su disco homónimo en 2006 orbitó en la fama, con una ardiente estela de polémica.

Una narrativa es que muchos la tachan de mujer loca o que exagera, que ya supere a su ex. En su música también habla de eso, de por qué como mujer está mal expresar las emociones, por qué te tachan siempre de histérica , comenta.

Una bomba explosiva y poderosa

Estoy tan harta de correr tan rápido como puedo, preguntándome si llegaría más rápido si fuera un hombre , dice en su canción The Man, que lanzó en enero de 2020 como parte del disco Lover, en el preámbulo de una pandemia que le impediría hacer giras por años. Una bomba explosiva y poderosa , dijo Time sobre el tema musical, un himno para cualquiera que se sienta bloqueada por el doble rasero sexista .

Apenas medio año antes su antiguo sello discográfico fue comprado por Scooter Braun, incluidas las cintas originales (o máster) de sus primeros álbumes. Entonces, acusó a Braun de acosador incesante.

Durante muchos años se le etiquetaba como la persona que salía con muchos hombres y sólo canta sobre sus ex novios, esa fue la historia alrededor de ella y su música. Provocó que ella respondiera con mensajes diciendo que no se vale reducir a una mujer sólo a eso . Un suceso muy fuerte, y que definió su carrera , fue cuando en 2009 durante los premios MTV el rapero Kanye West la interrumpió mientras ella recibía la estatuilla por mejor video femenino, reclamando que su entonces pareja Beyoncé era más merecedora. Después, él incluyó a Swift en una letra sexualmente agresiva (en Famous declama: I feel like me and Taylor might still have sex / Why? I made that bitch famous). Ella estuvo luchando contra los ataques a ella y su carrera eso durante mucho tiempo .

The Eras Tour

Taylor Swift tiene muchas cualidades que hacen que la gente la siga, no sé por dónde empezar, dice Vale Estrada, quien con su programa Cuando las luces se apagan, mientras el caos se extiende en la ciudad por las noches, hace tomar un respiro, cerrar los ojos y abrir los oídos a propuestas de sonidos dulces, innovadores y potentes, como Phoebe Bridger, Arlo Parks o Weyes Blood.