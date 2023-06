No me lo creo. Esto es impresionante, sobre todo por cómo se ha dado el partido. Estuve horri-ble en la primera parte, pero el míster me dijo a la cara que era un líder y tenía que cambiar la men-talidad , explicó el mediocampista de 26 años, quien sólo había marcado una anotación en esta temporada. “Si el Inter nos empataba, no sé si el equipo hubiera podido responder, yo estaba muerto”.

El City respiró aliviado con el 1-0 luego de perder por lesión al mediocampista Kevin De Bruyne en la primera mitad. Si los ingleses se habían quedado sin su jugador belga, el Inter hizo uso del suyo, Romelu Lukaku, en el minuto 56, sustituyendo al bosnio Edin Dzeko en el ataque para acompañar al argentino Lautaro Martínez.

Con las banderas desplegadas, los italianos tuvieron su mejor ocasión casi de manera inmediata, con un disparo de Federico Dimarco al larguero. El rebote lo volvió a rematar el propio centrocampista italiano, pero su intento se encontró con el cuerpo de su compañero Lukaku, convertido más en defensa que en delantero aliado.

Ese fue el último cartucho del Inter, que contó entre sus filas con André Onana, un portero camerunés de 27 años que utilizó guantes de la marca guanajuatense Rinat ante los ojos del mundo. En una temporada europea sin fortu-na para el Calcio, que vio también las derrotas de la Roma en la final de la Liga de Europa, y la Fiorentina, en la Conference, los nerazzurri deberán esperar un poco más para ganar su cuarta Champions.

Siento desilusión y tristeza, porque hemos puesto en dificultades a la escuadra que seguramente es la más fuerte del mundo. Pero debemos estar orgullosos de esta temporada , declaró Lautaro Martínez, delante-ro de los italianos, apesadumbrado.

Aunque no tuvo participación en el juego, Julián Álvarez, con quien Lautaro compartió vestidor en Qatar, completó un año futbolísticamente brillante al sumar la tercia de títulos del City y la Copa del Mundo con Argentina en diciembre.

Con información de Ap y Europa Press