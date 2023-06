–L

a música es la forma en la que he salido a flote de una experiencia muy fuerte que jamás imaginé y que ningún ser humano podría vivir. A mí me conocen como la saxofonista agredida con ácido –informa María Elena Ríos, sentada ahora frente a mí con la gracia de su cuerpo delgado y su bello rostro todavía ahora expuesto a cualquier atentado.

–¿Qué te pasó, María Elena? –pregunto alarmada y de tan alarmada la tuteo.

–Después de recibirme como comunicóloga, en Puebla, decidí regresar a Oaxaca, mi tierra. Supe que un diputado local del PRI buscaba quién se hiciera cargo de su comunicación social . Me postulé y así conocí a quién sería mi agresor. En Oaxaca, yo había puesto una agencia de viajes y era gestora de pasaportes. Vendía vuelos y en la noche tocaba en una banda. También daba clases de música a principiantes y dos veces al año viajaba a Estados Unidos a vender ropa artesanal.

–¡Qué bárbara! ¡Cuántas cosas! –su energía es admirable y se lo hago saber. Es poco común que a una mujer le guste tocar el saxofón, ¿cuándo lo oíste por primera vez y por qué lo escogiste?

–Pues sí, no es normal porque desde el siglo XVIII las señoritas tocaban piano o arpa, pero a mí me interesaron los instrumentos de aliento. Yo soy de una comunidad de Oaxaca, Santo Domingo Tonalá, en la que es muy común que los niños aprendamos música. Mis papás me llevaron a clases de solfeo y de flautita dulce en la banda de la comunidad y todas las tardes, al final de la clase, preguntaba: Maestro, ¿qué instrumento me va a dar? y respondía: Clarinete , No, es que a mí no me gusta . Entonces, ¿cuál quieres? , Quiero el que es así y le mostré uno enorme. Ah, el saxofón. No, el saxofón no, porque eres muy chiquita y no lo vas a aguantar . En ese momento iba a cumplir 10 años y de tanta insistencia el maestro me dio el saxofón. Recuerdo que ni quería soltar el estuche porque pensé que podía arrepentirse. Mi papá me decía: Suéltalo, hija, pesa mucho .

El saxofón es muy melódico y puede imitar la voz y la melodía humana. El sonido me gusta y por eso tomé el saxofón alto por más que pesara.

–Oaxaca es tierra de notables artistas. ¿Es más fácil para las mujeres destacar en ese ámbito?

–Tengo 30 años, pero para poder ser saxofonista enfrenté varios obstáculos. Porque soy mujer me rechazaron los miembros de la banda municipal de Huajuapan de León. Recuerdo que llorando abandoné el saxofón; mi papá, que acababa de comprármelo se entristeció. Cuando las Misiones Culturales llegaron a Huajuapan, un maestro de la sierra mixe de Oaxaca, del pueblo de Tlahuitoltepec, me dijo: Tú ya sabes, yo voy a enseñar a principiantes, tú tocas mucho mejor que los otros, tráeme a tus papás . Les explicó que yo tenía talento y merecía que me llevaran al Centro de Iniciación en Tlahuitoltepec (Cecam). “No, m’ija –se negó mi padre–, nunca hemos salido del pueblo y sola no te voy a dejar”. Después entendí que tuvo miedo de que me violaran.

“En la prueba de orientación vocacional resulté apta para derecho, música o comunicación. Como hablo bien en público escogí comunicación. En la BUAP, una compañera me invitó a tocar música pop. La violinista Rubí me enseñó su técnica y le pregunté: ‘¿Dónde estudias?’ Recuerdo cómo se irguió al responderme: ‘En el Conservatorio de Música del estado de Puebla. ¿También tú quieres estudiar, Male?’ Entré al nivel propedéutico de música y al mismo tiempo estaba estudiando comunicación.