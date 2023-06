L

a derrota de Alejandra del Moral, candidata del PRI, PAN y PRD a la gubernatura del estado de México, es culpa del gobierno federal, del partido Movimiento Ciudadano, hasta del gobernador priísta de la entidad, Alfredo del Mazo Maza. Así es el nivel de reflexión de una oposición que cada vez más encuentra triunfos ante las derrotas y que cuando parece percibir que perdieron evade la responsabilidad de ser oposición por mandato popular y, hay que decirlo, de ser unos operadores políticos torpes que ante su rechazo al cambio se obstinan en no reconocer que el país dejó de ser el que alguna vez gobernaron para convertirse en la nación que los echó de Palacio Nacional.

Canta triunfos falsos en aparente unidad, pero desconoce hasta a su hermano al mínimo olor a derrota, como hicieron los líderes del PRI, PAN y PRD la tarde del domingo al acompañar a Alejandra del Moral para adelantar que irían ganando la elección en el estado de México, pero pocas horas más tarde desaparecieron del discurso con el que la candidata reconoció, sola, la derrota. El mensaje fue claro, la victoria es nuestra, la derrota es tuya .

¡Hay tiro! Señala el grupo opositor, mientras pierde cada vez más posiciones de poder. ¡No vamos a recibir cascajo de Morena!, señalan al tiempo en que una de las cartas fuertes para su candidatura en 2024 es Lilly Téllez. ¡Defendamos la democracia!, gritan para inmediatamente reclamarle a un gobernador el no haber metido las manos en un proceso electoral. ¿Es esa la oposición que ­merecemos?