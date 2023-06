U

no. Cuando Henry Kissinger cumplió 100 años (HK, Alemania, 27/5/1923), me pregunté si de Julio César a Hitler (pasando por Atila, Gengis Kan, Napoleón, Churchill, Stalin, Truman), algún otro personaje de la historia universal (sic), ejerció un poder destructor de similares características, en los cuatro puntos del globo.

Dos. Sin consultar a la Wiki (juro), me dije: ninguno. Entonces, a mano alzada, apunto el copioso prontuario de quien fue secretario de Estado de Richard Nixon y Gerald Ford, y jefe de jefes de genocidas, en la segunda mitad del siglo pasado. O en palabras del gran escritor estadunidense Gore Vidal (1925-2012), el mayor criminal de guerra en libertad ( El País, 13/4/1999). Suma y sigue: A) matanza de millones de civiles y bombardeos masivos en la antigua península de Indochina, Vietnam en particular (1969-75); B) plan para asesinar al general chileno René Schneider (1970); C) promotor de las matanzas del régimen proccidental de Pakistán en Bangladesh (guerra indo-pakistaní, 1971); D) cerebro del sangriento golpe militar en Chile (1973); E) complicidad en el intento de asesinato del arzobispo Makarios, primer jefe de Estado de la república de Chipre (1974); F) coordinador de los asesinatos políticos perpetrados por la terrorista Operación Cóndor en América Latina (1975-76), siendo el más sonado el de Orlando Letelier, ex canciller de Salvador Allende (Washington DC, 1976); G) instigador del asesinato en masa en Timor oriental, entonces provincia ocupada por el régimen militar de Indonesia, respaldado por Estados Unidos (1975-77), y H) implicado en las matanzas de kurdos iraquíes (1974-75), apoyo al emperador Rheza Pahlevi en Irán (1969-77), y a los gobiernos racistas de Sudáfrica, Rhodesia (hoy Zimbabue) y Mozambique (1975-77).

Tres. Sin embargo, en los comentarios y homenajes tributados al cumpleañero, muchos hablaron de guerra fría , elogiando su realismo geopolítico . Aunque pocos, muy pocos, de sus grandes derrotas en la pretensión de erigir, estratégicamente, un orden occidental a imagen y semejanza del american dream (analista impotente de la revolución de Portugal, negociador frustrado de Medio Oriente, promotor fracasado en un acuerdo de petróleo para acabar con la OPEP…)

Cuatro. Intelectual erudito y racional a la antigüita (sólida formación académica, autor de voluminosos, densos y mañosos libracos de ineludible consulta), creo que con un pie en el estribo nuestro héroe de la semana es plenamente consciente de su fracaso. Así como los líderes revolucionarios y luchadores sociales que empezaron su carrera en los decenios de 1960 y 1970, sobreviviendo al tenebroso funcionario durante más de medio siglo, hizo del mundo un océano de lágrimas, dolores y sufrimientos sin cuento.