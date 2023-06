Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de junio de 2023, p. 11

El 95 por ciento de los maestros que fueron afectados y despedidos por oponerse a la mal llamada reforma educativa del sexenio pasado han sido reinstalados durante la actual administración federal, aseveró la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez.

Ayer, durante la conferencia en Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse a una pregunta sobre docentes que no han sido reinstalados, insistió en que esto se debe a que se les separó de sus plazas no por la reforma per se, sino que se dio por otras sanciones administrativas.

La funcionaria indicó que desde el inicio del gobierno de López Obrador la autoridad educativa se ha dado a la tarea de revisar todos los casos de mentores cesados a raíz de la mal llamada reforma educativa , y la gran mayoría se ha resuelto favorablemente.