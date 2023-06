Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de junio de 2023, p. 7

Metztitlán, Hgo., De gira por este estado, y luego de reunirse un día antes con los aspirantes presidenciales de Morena y la plana mayor del partido guinda, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo ayer por la tarde que entregará la estafeta el próximo año a quien el pueblo decida, a la vez que confió que su relevo dé continuidad al proyecto de transformación.

Horas antes, en la mañanera, aseveró que en el último año de su gobierno tendrá tres prioridades: consolidar y fortalecer los programas de Bienestar; concluir todas las obras de infraestructura que están en construcción, como el Tren Maya; y mejorar la situación salarial de los trabajadores en general, pero en especial de los empleados públicos.

Rumbo a la etapa final de su administración, y al referirse al avance en materia económica en el país y en el combate a la corrupción, apuntó que no alcanzó el tiempo porque es mucho el rezago , pero ponderó que se ha avanzado y con su gobierno contribuyó al desarrolló del país.

En el lapso que le resta a su gestión, subrayó, me va a rendir bastante el tiempo y vamos a entregar la estafeta. Yo espero que se le dé continuidad a la transformación para seguir avanzando. Yo no me puedo quedar, porque soy partidario del sufragio efectivo no relección, no debe permitirse la relección. Además, yo ya termino, cierro mi ciclo y me retiro, ya me jubilo, ya contribuí al desarrollo del país y voy a entregar la estafeta al que el pueblo decida .

Abordado al llegar al hospital del sistema IMSS-Bienestar de Metztitlán, Hidalgo, al mandatario se le preguntó si en el encuentro del lunes por la noche con los morenistas llamó a que quienes busquen participar en el proceso de 2024 dejen sus cargos, ante ello respondió: Vengo al hospital, mañana hablamos .