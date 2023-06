Alejandro Armenta (Morena), presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente y del Senado, sostuvo que no hay dilación frente a la instrucción del Poder Judicial en cuanto a la elección de comisionados del INAI, por lo que no temen una sanción. Nosotros estamos en plena disposición, cumpliendo en la medida de lo racionalmente posible. En esos términos informamos al juzgado que estamos complementando y cumpliendo su resolución , señaló en conferencia de prensa. En mayo pasado, el INAI promovió la controversia constitucional 280/2023 por la falta de nombramientos para ocupar las tres vacantes de su consejo, el cual, al quedarse con sólo cuatro integrantes, no alcanza el quorum requerido por la ley.