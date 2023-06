Entonces, lo que le están reclamando es por que no actuó de manera ilegal. Es realmente kafkiano , exclamó el jefe del Ejecutivo; sostuvo que sus detractores no asimilan que el pueblo ya dijo basta .

He estado al tanto de reclamos al gobernador del estado de México, pero son totalmente infundados, porque lo que insinúan es que debió meterse a la elección, y no él, sino como era antes, utilizar todo el aparato del gobierno para favorecer al candidato del partido que gobierna en la entidad, respondió al ser interrogado sobre el tema.

Consideró que es mejor que emerja todo esto, que antes estaba oculto, porque la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía .

Señaló que también ha visto que se está culpando a la ciudadanía de la derrota de la oposición en la contienda mexiquense. “Le echan la culpa a la gente, por lo mismo, por el clasismo del bloque conservador. Entonces, la gente está mal porque votó por un cambio, la culpa es de la gente que se deja manipular. Si a esas vamos, ¿quiénes son los campeones de la manipulación?, o ¿cómo se manipula a través de los medios de información? Todos o casi todos los medios se dedican a manipular en favor de la oligarquía, de los corruptos, de los saqueadores.

Ahora que se polemiza sobre la cuestión política, no es porque el país esté mal económicamente o porque la gente no tenga trabajo o no tenga ingresos. No, es un asunto relacionado con los privilegios. Como ya no mandan, entonces eso los altera , sostuvo.