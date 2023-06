En un salón del hotel Hilton Alameda, a unos pasos de la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y acompañado de legisladores morenistas, como la senadora Malú Micher, ex funcionarios como el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo, y ex integrantes de su equipo en la cancillería, como la ex subsecretaria Martha Delgado, Ebrard declaró ante la prensa que desde la próxima semana su propósito será dedicarse con alegría y resolución a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador , a quien agradeció reiteradamente su respaldo, su confianza, su generosidad, su orientación y su cercanía todos estos años. Así seguiremos en los años por venir .

Gracias a ese proceso de transformación, en el que he vivido también el privilegio de acompañar al presidente López Obrador, hoy podemos plantearnos que México alcance su grandeza, que se erradique la pobreza extrema, que se instale para siempre y permanezca la separación entre los intereses y las decisiones públicas, y que estemos orgullosas y orgullosos de nuestro movimiento, y que el día de mañana digamos que aquella fue nuestra hora mejor, cuando México alcanzó su grandeza , manifestó Ebrard.

“El día de hoy –continuó– les digo: me entusiasma participar en este gran movimiento, Morena; me entusiasma y me enorgullezco de ser parte de la Cuarta Transformación y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto. Por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con las ciudadanas y ciudadanos”.