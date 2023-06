La renuncia anunciada por Ebrard plantea varias cuestiones: ¿También dejarán sus cargos sus oponentes, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal? Tienen de plazo hasta el próximo diciembre; de acuerdo con la Constitución, la fecha límite es seis meses antes del día de la elección. No hay nada que los obligue a renunciar ahora. Claudia Sheinbaum puede pedir una licencia para retirarse de su cargo de jefa de Gobierno por dos meses, mientras dura el proceso de selección de Morena, y si no resultara favorecida, volvería a su puesto. Es la precandidata favorita en los sondeos de opinión, si se convierte en la abanderada, ya renunciaría en forma definitiva, de acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México. En ambos casos, la sustituiría el secretario de Gobierno, Martí Batres. Ha dicho que dimitir ahora no forma parte de sus planes.

rrancó un nuevo mecanismo por el cual el Presidente de la República renuncia a su privilegio metaconstitucional de designar a su sucesor. No habrá tapado, ni dedazo ni arreglo en lo oscurito en la selección del candidato de Morena. Cuesta trabajo creerlo; la tradición de muchos lustros de priísmo muestra lo contrario. Sin embargo, es el compromiso del presidente López Obrador. En este ánimo, uno de los precandidatos que ha venido siendo mencionado entre los punteros, el canciller Marcelo Ebrard, anunció que presentará su renuncia el próximo lunes, un día depués de la convención nacional del partido, y participará en el nuevo proceso. Confía en la promesa del Ejecutivo federal. Ebrard informó que asistirá a la asamblea y hará una propuesta, cuyo contenido dio a conocer desde diciembre: 1) Los precandidatos deben separarse de sus cargos (todos son funcionarios públicos). 2 Tienen que exponer públicamente su oferta política y 3) la encuesta debe ser amplia, transparente y verificable, mejor si es de una sola pregunta. La breve exposición que hizo ante los medios y partidarios no revela la menor intención de separarse de Morena o distanciarse del presidente López Obrador. Le agradeció su respaldo, confianza y orientación, y así seguiremos en los tiempos por venir, dijo.

Serenidad y Paciencia

Por su lado, el secretario de Gobernación, Adán López Hernández, tomó con filosofía la invitación a renunciar: ‘Hace muchos años, un paisano me enseñó que en política se debe construir el equilibrio entre la razón y la pasión. Serenidad y paciencia, los tiempos del Señor son perfectos’. ¿Se requieren los servicios de un exégeta para interpretar lo que quiso decir? ¿El paisano se llama Andrés Manuel?

El compromiso

El punto central es la promesa del presidente López Obrador de no volver a las prácticas del tapado y el dedazo del priísmo. No designará a su sucesor, aunque es el jefe político real de Morena y podría hacerlo. Recientemente conversé con él en Palacio Nacional y me convenció. Está en juego su prestigio de Presidente democrático, por un lado, y por otro, la unidad del partido. Si se inclinara por alguno, se rompería. Sin embargo, pudiera suceder que gente cercana dé la impresión contraria. Hay tensión entre el dirigente de Morena, Mario Delgado, y su ex jefe Marcelo Ebrard. También el vocero Jesús Ramírez Cuevas no oculta su simpatía por Claudia Sheinbaum ni pierde la oportunidad de pisar los callos de sus contrincantes. No hay que dejar que se alborote el gallinero.

Ombudsman Social

Asunto: ósmosis

En la gráfica Nuevo mapa político de la República Mexicana ( La Jornada 06/06/23) aparece José Ricardo Gallardo como gobernador de SLP por Morena/Verde. El góber Gallardo solamente contendió por el Verde; Morena tuvo como candidato a un impresentable impuesto por Mario Delgado. Ni Gallardo ni Nava eran los legítimos elegidos de Morena en SLP.

R: ¿Has oido hablar de un fenómeno que se llama ósmosis? También ocurre en política.

