Miércoles 7 de junio de 2023

Lima. La presidenta peruana Dina Boluarte declaró ayer ante la fiscal general Patricia Benavides en una investigación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las protestas antigubernamentales que dejaron más de 60 muertos en tres meses.

La oficina presidencial informó que la mandataria culminó la diligencia que duró unas tres horas.

Un pequeño grupo de peruanos le gritó asesina , otros llevaban carteles con frases como no más muertos .

Antes de comenzar el interrogatorio, su abogado Joseph Campos dijo a la prensa que Boluarte no iba a usar el silencio como un medio de defensa , sino que iba a responder las preguntas de los investigadores.

El premier Alberto Otárola comentó a la radio local RPP que el interés de la mandataria es que las cosas se esclarezcan .

La presidenta fue citada en enero, febrero y marzo, pero hasta ahora no había declarado. Otárola fue interrogado en enero y febrero en la misma pesquisa. También están implicados el ex premier Pedro Angulo y otros ex funcionarios.