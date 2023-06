De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de junio de 2023, p. 24

El parque ecológico, turístico y recreativo Zempoala-La Bufa, llamado oficialmente Parque Otomí-Mexica, al que ecologistas denominan Gran Bosque de Agua, enfrenta diariamente los embates de desarrolladores inmobiliarios, así como de talamontes y dueños de aserraderos clandestinos. Estos últimos, protegidos por grupos armados, restan masa forestal al corredor, que se extiende por 17 municipios mexiquenses ubicados entre la Ciudad de México y Morelos.

Ya no se escuchan las aves del monte, al correcaminos no lo vemos ya, muchos animales ya no están, ahora hasta da miedo subir al bosque porque hay hombres armados que protegen aserraderos o la tala , afirmó un integrante de la Unión de Pueblos Originarios, Comunales y Ejidales del Gran Bosque de Agua.

El pasado 5 de junio, defensores del Parque Otomí-Mexica bloquearon durante casi seis horas la autopista y la carretera libre México-Toluca para divulgar el grave problema de tala clandestina en la región de bosques mexiquense declarada área natural protegida en la Gaceta General de Gobierno estatal el 8 de enero de 1980.

La reserva ecológica, de 105 mil 875 hectáreas, abarca bosques de los municipios mexiquenses de Capulhuac, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jalatlaco, Jilotzingo, Jiquipilco, Lerma, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Ocuilan, Otzolotepec, Tianguistenco, Temoaya, Villa del Carbón, Naucalpan y Xonacatlán.

La reserva es una región rica en fauna, flora y árboles de oyamel, ocote, encinos, madroños, tejocotes, capulines, nogales y fresnos, entre otras especies que dan vida a los bosques del Parque Otomí-Mexica, por ello es importante proteger los bosques, frenar su devastación , exhortan habitantes.

El olor a tierra húmeda, el verdor y sentir la frescura de los parajes, daba la certeza de ingresar a una reserva fundamental para la vida, pues juntos forman el ciclo del agua, que abastece ríos, manantiales y corrientes subterráneas , insisten pobladores de Huixquilucan.

Ahora da miedo entrar al bosque, porque hay grupos armados que protegen la tala y los aserraderos. De noche escuchamos las cortadoras y el pasar de camiones , comentan comuneros de Huixquilucan, Jilotzingo, Isidro Fabela y Nicolás Romero, que piden anonimato, pues temen por sus vidas, dado que hombres armados protegen el trasiego de troncos extraídos de cerros.

En Huixquilucan no hace mucho hubo presencia de la Guardia Nacional para proteger los bosques e inhibir el ingreso de rapamontes en los parajes Piedra Grande y San Miguel, narra un residente de la región, quien refiere que ahora se actúa con descaro: camiones cargados de troncos bajan de día y se internan en el municipio de Lerma.

Ambientalistas, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), representaciones de pueblos originarios, comuneros, ejidatarios y poblaciones enteras han levantado la voz en defensa del Parque Otomí-Mexica durante más de dos décadas.