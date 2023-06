El especialista destacó que la confusión radica en la falta de unificación de conceptos, pues por ejemplo, muchas veces los proyectos de infraestructura no son considerados como IED, o bien, hay recursos que no se registran como de China debido a que salen oficialmente de empresas del gigante asiático ubicadas en otros países.

La inversión extranjera directa de China en México es 10 veces más alta de lo que se reporta oficialmente por medio de la Secretaría de Economía, aseguró Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México (Cechimex); quien no obstante, enfatizó en que sigue siendo una parte muy pequeña de la IED total que recibe el país.

El monitor del Cechimex dice que la IED son aproximadamente 20 mil millones de dólares y los datos de la Secretaría de Economía dicen que son 2 mil millones de dólares, lo que significa que hay una diferencia de 10 veces. Eso se debe a casos como el de Hutchison Ports, ubicada en Islas Vírgenes, pero su verdadera nacionalidad es china, entonces hay que entender la metodología y las diferencias , apuntó.

El especialista del organismo que forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de México invitó a unificar conceptos, pues no es sólo el caso de la SE sino que la confusión sucede a nivel internacional con organismos de la talla Atlantic Council o de la misma Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

No obstante, Dussel Peters llamó a no echar las campanas al aire y a seguir trabajando, pues la IED de China no sólo en México, sino en toda la región es ínfima, pues apenas representa 10 por ciento de todo lo que capta la región. Y en el caso de México es aún menor.