Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de junio de 2023, p. 17

La lista es extensa: porque no necesita financiamiento bursátil, no sabe cómo participar en el mercado, no quiere compartir el patrimonio de su empresa, los costos de operación son altos, no conoce el sector, obtiene financiamiento de otras fuentes, hay que realizar muchos trámites complicados o se solicitan muchos requisitos. Estos son algunos motivos por los que las empresas en México no están interesadas en financiarse en la bolsa, pero que los nuevos cambios en la Ley del Mercado de Valores intentarán quitar de en medio.

Es evidente que México está ante un problema cuando desde hace más de cinco años, las ofertas públicas iniciales (OPI) son inexistentes, pero también hay ahora menos empresas (cerca de 50) que cotizan en la bolsa en México de las que había hace más de dos décadas.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas, que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 45 por ciento de las empresas no interesadas dieron como motivo que no necesitan este tipo de financiamiento (bursátil).

Más relevante en materia de política pública es que una de cada cuatro empresas que no quieren participar dieron como motivo el no saber cómo hacerlo. Esto sugiere que existe potencial para fomentar la participación en el mercado a través de una mayor difusión de las formas en que es posible financiarse en el sector bursátil , aseguró el Inegi.

Proceso de crecimiento

Hasta hace no mucho tiempo existía la creencia extendida de que la salida al mercado bursátil de una empresa era una etapa más en la naturaleza de su proceso evolutivo, pero si esto fuera así de fácil no se explicaría que grandes empresas con larga trayectoria como pueden ser por ejemplo Sigma Alimentos, Samsung, Coppel y La Costeña, no coticen en bolsa.

Por otro lado, al igual que sucede en otros países, las empresas cotizadas son una minoría frente al conjunto de empresas existentes. Por tanto, parece más bien que la salida a bolsa (una estrategia para acceder al financiamiento del mercado de capitales o generar la oportunidad a sus accionistas privados de obtener liquidez y diversificar su patrimonio) no es una etapa que acaban alcanzando naturalmente las empresas en su ciclo de vida, sino que se trata de una elección. Hay empresas, por tanto, que optan por cotizar y otras que deciden no hacerlo.