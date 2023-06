Alberto Aceves

Miércoles 7 de junio de 2023

Hugo Sánchez cree que la fuerza de un jugador de futbol no sólo debe estar en las piernas, sino en la mente. Cuando se le pregunta por el Real Madrid de los años 80, el ex delantero mexicano menciona inmediatamente apellidos y recuerdos de sus mentores. En su memoria figura la inspiración de su hermano Horacio, portero nacional en Múnich 1972, los goles de chilena y sus cinco Pichichis. Pero también las ocasiones en que seguidores rivales lo recibían con insultos en estadios ajenos, gritando ¡Indio, cabrón, te mandaremos al paredón! .

Más de 30 años después, Hugo observa en su papel de analista que España no ha podido expulsar las expresiones discriminatorias de sus estadios. Su sonrisa desaparece cuando menciona el caso del brasileño Vinicius Junior, a quien centenares de personas le gritan de manera reiterada mono en diferentes sedes de la Liga.

Los culpables, asegura, no son muchos, pero sí los suficientes para preocuparse y terminar con ellos lo más pronto posible. “Cuando yo jugaba de visita con el Atlético y Real Madrid, los gritos y manifestaciones del público no eran nada agradables. Lo que hacía era cambiar el chip, transformar eso en motivación y energía positiva, porque intuía que los rivales estaban pendientes de mí y no querían que hiciera goles”.

Aunque su relación con Vinicius es más bien lejana, el Pentapichichi considera que existe un mundo entre condenar los actos de menosprecio e intentar erradicarlos de raíz en este deporte. Lo que vi-ve él es muy parecido a lo que yo pasé en el Madrid, es un problema que no debe existir más en los estadios , recalca. Y si bien hay cosas que prefiere olvidar, algo lo lleva de vuelta a los años 90, cuando recibió la Bota de Oro.

