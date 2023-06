Ahora chocará con Djokovic, la semifinal soñada en el planeta tenis: Tengo muchas ganas de jugarlo. Siempre he dicho que para ser el mejor, tienes que batir al mejor, Novak lo es .

Sabalenka se acercó y esperó en la red, pero Svitolina se diri-gió directamente a saludar al juez de silla sin darle la mano, como vie-ne haciendo todo el torneo contra las jugadoras rusas y bielorrusas.

Con este gesto, la ucrania se ganó los abucheos del público. Cuando le preguntaron si Sabalenka enardeció la situación al esperarla apoyada en la red, Svitolina sentenció: Sí, lo creo, desgraciadamente .

Luego Sabalenka regresó a una rueda de prensa, tras dos rondas en las que, de acuerdo con el torneo, no compareció debido a que se sintió insegura cuando una periodista ucrania le preguntó por la guerra y por sus vínculos con el presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, aliado de Rusia.

No apoyo la guerra, no apoyo a Lukashenko. Jugamos muchas Copas Federación en Bielorrusia. Él estaba en nuestros partidos y se tomaba fotos con nosotras. No pasaba nada malo en aquella época en Bielorrusia, Ucrania o Rusia , explicó el martes.

No quiero que mi país esté involucrado en ningún conflicto. Lo he dicho muchas veces. Conocen mi posición. No deseo que el deporte esté involucrado en la política, porque soy sólo una jugadora de tenis de 25 años , intentó zanjar, cansada de las preguntas sobre la guerra.

La ganadora del Abierto de Australia jugará por un puesto en la final contra la checa Karolina Muchova (43), quien ganó a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (333) por 7-5 y 6-2.