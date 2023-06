Leonardo Mena Gil

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de junio de 2023, p. a10

Los 52 millones de pesos que destinó el gobierno federal en apoyo a la delegación que participará en los Juegos Centroamericanos, se reflejaron en el rostro de tranquilidad de María José Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM).

Sin mencionar a la Comisión Nacinal de Cultura Física y Deporte (Conade), institución que dirige Ana Guevara, ausente en la ceremonia del encendido de la llama rumbo a la justa regional, Alcalá dejó en claro que, de no ser por Andrés Manuel López Obrador, la comitiva tricolor se hubiera quedado a la deriva y sin competir en El Salvador.

Quiero agradecerle mucho al Presidente por el apoyo a los deportistas mexicanos. Sin él, nuestro equipo nacional no podría estar compitiendo , comentó.

La Conade recientemente hizo un aporte millonario para cubrir los gastos de transportación, hospedaje, alimentación y uniformes de 682 seleccionados que estarán participando en la justa centroamericana.

Fin a la incertidumbre

Este recurso llegó en un momento en el que existía incertidumbre acerca de si los atletas iban a recibir un apoyo por parte del organismo que dirige Guevara.

El contexto, además, no era el más alentador con el retiro de becas que hizo la Conade desde enero a los deportes acuáticos.

En un intento por mejorar el horizonte, tanto la Conade y el COM cedieron en el intento por mejorar el deporte mexicano.