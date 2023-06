Quignard decidió escribir un breve texto con motivo de esas jornadas, que La Jornada publica íntegro gracias a la Fundación Formentor. Quignard expresa ahí su agradecimiento, pero también reflexiona sobre la guerra, la música, la literatura, la lengua y, en definitiva, la vida. El Premio Formentor es también un premio de lenguas romances, es decir, posromanas, es decir, un poco grecolatinas. Este punto me conmueve especialmente. Son tantas las lenguas ancestrales que atraviesan la lengua que utilizo. He traducido tanto como he creado. No puedo separar estas dos actividades. Es toda la herencia que relaboro, que intento comprender .

Y añade: “Para mí, por último, este premio no es sólo la recompensa por una obra. Es un ejercicio espiritual que está siendo reconocido. Se ha percibido y reconocido una manera de vivir –algo extrema, salvaje y libresca a la vez, apartada de todos, sin un día festivo desde hace más de 50 años. Gracias”.

Además de las conversaciones en torno a Quignard, en el encuentro se reflexionará sobre Ciborgs, androides y humanoides. Ciencia, paciencia y deficiencia , con lo que se intentará arrojar luz sobre el surgimiento de la llamada Inteligencia Artificial y las alarmas que se han generado a su alrededor.

Entre los escritores y pensadores que asistirán a las jornadas, destacan el musicólogo y poeta navarro Ramón Andrés, el editor Basilio Baltasar, la escritora Anna Caballé, el presidente de Ediciones Gallimard, Antoine Gallimard, así como el filósofo español Víctor Gómez Pin.